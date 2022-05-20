Страны «Большой семерки» могут создать картель покупателей на российскую нефть

Страны «Большой семерки» обсуждают создание специального картеля, целью которого будет установление ценового порога на нефть и нефтепродукты из России, пишет в пятницу, 20 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на министра финансов США Джанет Йеллен.
Страны «Большой семерки» обсуждают создание специального картеля, целью которого будет установление ценового порога на нефть и нефтепродукты из России, пишет в пятницу, 20 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на министра финансов США Джанет Йеллен.
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