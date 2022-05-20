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Страны «Большой семерки» могут создать картель покупателей на российскую нефть

Страны «Большой семерки» могут создать картель покупателей на российскую нефть

Страны «Большой семерки» обсуждают создание специального картеля, целью которого будет установление ценового порога на нефть и нефтепродукты из России, пишет в пятницу, 20 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на министра финансов США Джанет Йеллен.

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