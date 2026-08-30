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Царьград

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Анна Седокова планирует усыновить троих детей и родить двоих

Анна Седокова планирует усыновить троих детей и родить двоих

Певица Анна Седокова, мать троих детей, выразила желание родить ещё двоих и усыновить троих. Дети живут отдельно, кроме младшего сына Гектора, которого она шутливо называет "абьюзером" за проявление заботы и контроля.

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