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Совет Госдумы обсудит проект обращения к Путину о признании ЛНР и ДНР

Совет Госдумы обсудит проект обращения к Путину о признании ЛНР и ДНР

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что состоятся консультации с главами фракций парламента по внесенному депутатами проекту обращения к президенту России Владимиру Путину о признании Луганской и Донецкой народных республик.

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