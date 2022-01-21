Совет Госдумы обсудит проект обращения к Путину о признании ЛНР и ДНР

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что состоятся консультации с главами фракций парламента по внесенному депутатами проекту обращения к президенту России Владимиру Путину о признании Луганской и Донецкой народных республик.
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что состоятся консультации с главами фракций парламента по внесенному депутатами проекту обращения к президенту России Владимиру Путину о признании Луганской и Донецкой народных республик.
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