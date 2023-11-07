Психологическое оружие спецназовцев: как оно работает на самом деле

Советские и российские спецподразделения являются одними из самых боеспособных в мире. Прошедшие самый жесткий отбор и тренировки, они мотивированы и вооружены лучшим снаряжением, которое может дать им Родина.
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