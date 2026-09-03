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One UI 9 добралась до трёхлетнего флагмана Samsung Galaxy S23

One UI 9 добралась до трёхлетнего флагмана Samsung Galaxy S23

После Индии и Южной Кореи бета-версию начали получать европейские пользователи Samsung расширила программу бета-тестирования One UI 9 для серии Galaxy S23, запустив её в Великобритании вслед за Индией и Южной Кореей.

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