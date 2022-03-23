В РПЛ не будет команд из Беларуси и Казахстана: «Это возможно только с разрешения ФИФА и УЕФА»

Президент РФС заявил, что в РПЛ не планируют приглашать команды из Беларуси и Казахстана. – Мы не рассматриваем такую возможность.

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