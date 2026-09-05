Ирину Дубцову засняли с бывшим женихом на корпоративе — певица все честно рассказала

Артистка откровенно объяснила, как такое произошло. Ирина Дубцова и Иван Петренко44-летняя Ирина Дубцова прокомментировала слухи о воссоединении с бывшим возлюбленным Иваном Петренко.
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