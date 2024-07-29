Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 387 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Эхх, добавил бы: "А это - Киев, 2025-й год".В Киеве новый пла...
  • Юрий Золотарев
    Бла-бла-бла... Помечтай, бандеро-придурок. А  чтО  тебе еще остаётся делать-то?В Киеве новый пла...
  • Betahon
    С Виктором не совсем согласен насчет идеологии в российской армии...Ведь русская и советская армия-это неотъемлемая ч...В российской арми...

«Остались втроем, продолжаем вести бой»: в «Вагнере» рассказали, как погибли в Мали их бойцы и командир

«Остались втроем, продолжаем вести бой»: в «Вагнере» рассказали, как погибли в Мали их бойцы и командир

ЧВК «Вагнер» подтвердила массовую гибель своих бойцов в боях с повстанцами-туарегами в Мали. Сообщение опубликовано в официальном тг-канале ЧВК под названием «Разгрузка Вагнера», подлинность которого ранее подтверждал лично основатель компании Евгений Пригожин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх