«Остались втроем, продолжаем вести бой»: в «Вагнере» рассказали, как погибли в Мали их бойцы и командир

ЧВК «Вагнер» подтвердила массовую гибель своих бойцов в боях с повстанцами-туарегами в Мали. Сообщение опубликовано в официальном тг-канале ЧВК под названием «Разгрузка Вагнера», подлинность которого ранее подтверждал лично основатель компании Евгений Пригожин.