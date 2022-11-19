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Катар отменил выплаты на питание проплаченным фанатам за несколько дней до начала ЧМ из-за негативных публикаций в СМИ

Катар сократил часть выплат для проплаченных болельщиков.  Ранее стало известно, что организаторы турнира предложили фанатам из разных стран бесплатно посетить ЧМ-2022 в обмен на хорошие отзывы в социальных сетях.

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