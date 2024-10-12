Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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    Ты - "народ"?  ну не скажи...Либералов корежит...

Майор ВСУ: До Покровска русским остался один рывок

Майор ВСУ: До Покровска русским остался один рывок

По тому, как подконтрольные киевскому режиму местные власти высаживают розы и ремонтируют асфальт в прифронтовых подконтрольных Киеву городах, уже можно смело рисовать на карте стрелки дальнейшего продвижения русских.

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