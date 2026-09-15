Как Киев хотел развязать российско-британскую войну — и почему у него не получилось

ФСБ разоблачила агента СБУ, готовившего в Москве теракт против посла Соединенного королевства Светлана Гомзикова Фото: Vadim Akhmetov / URA.
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