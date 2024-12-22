Канадская фигуристка Дюамель назвала допуск россиян ISU справедливым решением

Канадская фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании Меган Дюамель заявила 22 декабря, что считает абсолютно справедливым решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить россиян до квалификации на Олимпийские игры-2026.
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