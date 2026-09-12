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Итальянское СМИ: Путин на саммите БРИКС показал истинное положение Запада

Итальянское СМИ: Путин на саммите БРИКС показал истинное положение Запада

В западной прессе активно обсуждается вчерашнее выступление президента России Владимира Путина на бизнес-форуме перед официальным началом саммита БРИКС, который стартовал сегодня в Нью-Дели.

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