Зачем спецпосланник Трампа Уиткофф полетит к Путину в Москву

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф полетит в Москву, чтобы передать особое послание российскому лидеру, касающееся встречи двух глав государств.
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