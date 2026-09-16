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Антифашист

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Ледяной передел. Борьба за контроль над Арктикой только начинается

Ледяной передел. Борьба за контроль над Арктикой только начинается

Тема Северного морского пути и вообще освоения Арктики просто по определению должна быть в первую очередь российской.

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