Почти тонна взрывчатки разметала склады ВСУ в Одессе, а в Часовом Яре ВС РФ ломают хребет спецназу ГУР: Карта специальной военной операции на Украине на 18 мая 2024 года Юлия СоколоваВоенные объекты в Одессе и Харькове подверглись мощным ракетным атакам в поздние часы дня, оставляя за собой разрушения и панику.