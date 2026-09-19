Более 2,4 млн человек в Москве стали участниками голосования

Второй день выборов в столице начался штатно.В Общественном штабе по наблюдению за выборами в городе рассказали, что в Москве за ночь, с закрытия избирательных участков 18 сентября в 20:00 и до их открытия 19 сентября в 08:00, отдали голоса онлайн около 100 тысяч человек.