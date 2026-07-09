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«Большого количества ударов по воротам быть не может»: Генич объяснил ставку на Испания — Бельгия

«Большого количества ударов по воротам быть не может»: Генич объяснил ставку на Испания — Бельгия

Известный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от встречи 1/4 финала чемпионата мира Испания — Бельгия.

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