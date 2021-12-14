Происшествия

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Полицейскими в Московской области задержан мужчина, подозреваемый в телефонном мошенничестве

Полицейскими в Московской области задержан мужчина, подозреваемый в телефонном мошенничестве

В дежурную часть УМВД России по г.о. Химки поступило заявление от 74-летней местной жительницы о том, что неизвестные мошенническим способом похитили у нее 1,5 млн рублей.

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