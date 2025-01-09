"Дыра" в Росреестре – за все ответит Скуфинский?

Как передает корреспондент УтроNews, накануне ряд сомнительных источников сообщил о якобы имевшей место утечке персональных данных граждан из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), которым «ведает» российский Росреестр (Федеральная служба госрегистрации, кадастра и картографии).
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