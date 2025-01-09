УтроNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

УтроNews

138 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    огласите весь список , пожалуйстаНижний Новгород п...
  • Валентина Попкова
    А сколько времени прошло с момента назначения Хинштейна? Почему Моисеев ничего раньше не просил? Может хватит фигню р...Хинштейн накормил...
  • Vasiliy Belokurov
    Странное решение отправить Хи. в курскую область......пословица говорит верно " языком молоть, не мешки ворочать!"Хинштейн накормил...

"Дыра" в Росреестре – за все ответит Скуфинский?

"Дыра" в Росреестре – за все ответит Скуфинский?

Как передает корреспондент УтроNews, накануне ряд сомнительных источников сообщил о якобы имевшей место утечке персональных данных граждан из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), которым «ведает» российский Росреестр (Федеральная служба госрегистрации, кадастра и картографии).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх