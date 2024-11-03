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Царьград

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Русской армии осталось до Победы всего четыре города. Последние новости СВО 3 ноября 2024

Русской армии осталось до Победы всего четыре города. Последние новости СВО 3 ноября 2024

Стало известно о том, когда, где и при каких условиях начнётся переломный момент в зоне специальной военной операции.

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