Эрдоган зажат между интересами США и Британии

Политический кризис в Турции может серьезно встряхнуть государство и регион, но вряд ли закончится острым гражданским конфликтом, считает турецкий политолог Икбаль ДюрреMURAT KOCABAS/SOP Протесты в Стамбуле пошли на спад: оппозиция объявила об отмене ежедневных митинговчитайте на monocle.