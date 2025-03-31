Эрдоган зажат между интересами США и Британии

Политический кризис в Турции может серьезно встряхнуть государство и регион, но вряд ли закончится острым гражданским конфликтом, считает турецкий политолог Икбаль ДюрреMURAT KOCABAS/SOP Протесты в Стамбуле пошли на спад: оппозиция объявила об отмене ежедневных митинговчитайте на monocle.
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