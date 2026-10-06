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Царьград

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Генконсульство России не получило данных о вирусе Коксаки во Вьетнаме

Генконсульство России не получило данных о вирусе Коксаки во Вьетнаме

Генконсульство России в Хошимине не получило от властей Вьетнама официальной информации о вспышке вируса Коксаки на юге страны, несмотря на жалобы русской семьи, направленные более месяца назад, сообщают РИА Новости.

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