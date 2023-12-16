Венгрия пригрозила Болгарии наложением вето на вступление страны в Шенген

Болгарский премьер-министр Николай Денков заявил, что власти Венгрии предупредили его страну о наложении вето на вступление в Шенген в случае, если София не отменит повышенный налог за транзит российский газ через свою территорию.
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