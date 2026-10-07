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Модрич о Месси: «Уникальный игрок, один из лучших в мире, наблюдать за его игрой было удовольствием. Жаль, что он уходит из сборной, но надо уважать его решение»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался о завершении международной карьеры Лионеля Месси .

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