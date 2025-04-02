Приводившей несовершеннолетних девочек к экс-главе челябинского завода вынесли приговор

В Челябинске суд приговорил к трем годам лишения свободы сутенершу, приводившую несовершеннолетних к 74-летнему бывшему гендиректору Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павлу Ходоровскому.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии