На Байкале сотрудники полиции пресекли деятельность браконьеров, выловивших омуля на сумму более 13 миллионов рублей

«Сотрудники линейного пункта полиции «Байкал» задержали подозреваемых в незаконной добыче омуля. Полицейские получили информацию, что на озере Байкал около поселка Большое Голоустное Иркутской области неизвестные занимаются браконьерским выловом рыбы.
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