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Закон, порядок, государство

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На Байкале сотрудники полиции пресекли деятельность браконьеров, выловивших омуля на сумму более 13 миллионов рублей

На Байкале сотрудники полиции пресекли деятельность браконьеров, выловивших омуля на сумму более 13 миллионов рублей

«Сотрудники линейного пункта полиции «Байкал» задержали подозреваемых в незаконной добыче омуля. Полицейские получили информацию, что на озере Байкал около поселка Большое Голоустное Иркутской области неизвестные занимаются браконьерским выловом рыбы.

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