Трамп: Иран будет уничтожен, если не примет условия США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран будет уничтожен, если не примет американские условия по урегулированию конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- WSJ: демократы об...
- Потребление алког...
- M Делегация РФ прил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым