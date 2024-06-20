Пожар на нефтебазе в Адыгее, возникший после атаки БПЛА, потушен

Пожар на нефтяной базе в населенном пункте Энем Тахтамукайского района, который возник в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), потушен, заявл глава Адыгеи Мурат Кумпилов 20 июня в своем Telegram-канале.
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