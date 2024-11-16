Акция ГАИ прошла в ОАО ´Совхоз Киселевичи´.

Сегодня в трудовом коллективе ОАО ´Совхоз Киселевичи´ прошла акция в рамках целевых мероприятий по предупреждению наездов на уязвимых участников движения, которые проводятся в Могилевской области с 15 по 18 ноября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии