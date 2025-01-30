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Русская весна

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В Палате представителей предложили добавить портрет Трампа на гору Рашмор

В Палате представителей предложили добавить портрет Трампа на гору Рашмор

Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна, состоящая в Республиканской партии, предложила добавить скульптурный портрет президента США Дональда Трампа на гору-мемориал Рашмор со скульптурными изображениями четырех бывших американских президентов.

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