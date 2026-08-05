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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гизатуллин о Тамбиеве: «Если смог в «Адмирале», то сможет и в «Динамо». Системный тренер, порядок и дисциплина будут во всех линиях. Он любит и умеет работать с молодежью»

Бывший тренер « Адмирала » Ильнур Гизатуллин высказался о назначении Леонида Тамбиева главным тренером московского «Динамо.

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