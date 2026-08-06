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Cosmos Labs использует Zeeve для продвижения токенизированных депозитов в банки

Cosmos Labs использует Zeeve для продвижения токенизированных депозитов в банки

Cosmos Labs сотрудничает с платформой корпоративной инфраструктуры Zeeve для того, чтобы помочь банкам и финансовым учреждениям разместить токенизированные депозиты и цифровые активы в стеке технологий Cosmos.

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