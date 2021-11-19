В 16 регионах РФ введена обязательная вакцинация от COVID-19 для студентов старше 18 лет

Обязательная вакцинация для студентов введена в Амурской, Владимирской, Курской, Иркутской, Волгоградской, Томской, Кемеровской и Архангельской областях, а также Пермском и Краснодарском краях, Калмыкии, Дагестане, Марий Эл, Адыгее, Бурятии и Туве.