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Си Цзиньпин предупредил Байдена: Противостояние Китая и США поставит мир под угрозу

Си Цзиньпин предупредил Байдена: Противостояние Китая и США поставит мир под угрозу

Противостояние Китая и США поставит под угрозу не только обе страны, но и весь мир. Об этом сегодня, 10 сентября, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, передает Центральное телевидение Китая.

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