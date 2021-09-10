Си Цзиньпин предупредил Байдена: Противостояние Китая и США поставит мир под угрозу

Противостояние Китая и США поставит под угрозу не только обе страны, но и весь мир. Об этом сегодня, 10 сентября, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, передает Центральное телевидение Китая.