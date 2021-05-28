Как горе счастью помогло

5МИНУТКАПолитикаКак горе счастью помогло Одну женщину муж бил. Ну как бил, поколачивал иногда. А она и уйти от него не могла, поскольку детишек у них было двое.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVera DobryaginaА женщина-то чем виновата, что вот так судьба к ней повернулась? Не всё ж ей битой ходить, и память она ничью не предавала, а о сыночках-близняшках думала. Правда, то , что сбивший её алкаша - мужа мужчина холостым оказался - вот это уж точно Боженька за все страдания её наградил. Могло и две зубные щетки у товарища стоять)))Комментировать
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