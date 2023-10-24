Европейские инвесторы не определились с трендом

Основные европейские индексы закрылись по разным сторонам от нулевой отметки. Фондовые рынки Франции и Германии выросли, DAX и CAC40 прибавили 0,02% и 0,5% в надежде на заморозку ставки ЕЦБ, заседание Центробанка пройдет на этой неделе.