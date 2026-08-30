Главное за ночь 30 августа: украинские дроны били по Москве и Питеру

Пострадали и другие регионы. Отражение массированного удара, действия ПВО России. В ночь с 29 на 30 августа 2026 года российские регионы столкнулись с одной из самых масштабных воздушных угроз за последние недели.
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