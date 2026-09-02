Гауфф победила Сонмез в первом круге US Open 2026

Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла Зейнеп Сонмез из Турции в первом раунде US Open 2026 со счетом 6:3, 6:4 в Нью-Йорке.
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