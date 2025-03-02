НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    И ещё пусть бабушка Мелони перестанет  ездить на саммиты в поддержку войны с Россией. Иначе оксюморон получается: хох...Итальянские компа...
  • Он
    Возврат итальянских компаний в Россию может быть разрешён только при условии полного отказа Италии от санкций в отнош...Итальянские компа...
  • Нина Прыгун
    а депутаты все не могут на отдыхатьсяДепутат Гусев при...

Захарова иронично отреагировала на идею Трюдо отправить миротворцев на Украину

Захарова иронично отреагировала на идею Трюдо отправить миротворцев на Украину

Она предположила, что Канаду от США в таком случае защитят украинские беженцы Если канадский премьер-министр Джастин Трюдо пошлет своих военных на Украину, то саму Канаду от притязаний Соединенных Штатов, видимо, защитят украинские беженцы, предположила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх