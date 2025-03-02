Захарова иронично отреагировала на идею Трюдо отправить миротворцев на Украину

Она предположила, что Канаду от США в таком случае защитят украинские беженцы Если канадский премьер-министр Джастин Трюдо пошлет своих военных на Украину, то саму Канаду от притязаний Соединенных Штатов, видимо, защитят украинские беженцы, предположила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.