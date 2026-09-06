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Синоптик Тишковец: в Центральной России начнется «армия грибов» из-за бабьего лета

Синоптик Тишковец: в Центральной России начнется «армия грибов» из-за бабьего лета

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Центральной части России ожидается активный рост грибов.

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