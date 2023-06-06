РИА Новый день

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Падение школьника с недостроенной горки в Челябинске закончилось уголовным делом

Падение школьника с недостроенной горки в Челябинске закончилось уголовным делом

В Челябинске по факту ЧП в Саду Победы возбудили уголовное дело. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, уголовное дело было возбуждено по итогом проведенной надзорным ведомством проверки публикаций в СМИ.

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