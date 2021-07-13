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Шейнин простым аргументом пресек атаку украинца на статью Путина

Шейнин простым аргументом пресек атаку украинца на статью Путина

Ведущий Первого канала Артем Шейнин простым фактом обезоружил в эфире политического ток-шоу украинского эксперта Сергея Запорожского, попытавшегося дискредитировать статью российского президента Владимира Путина по российско-украинской тематике.

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