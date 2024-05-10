«Душа существует!»: удивительное открытие советского учёного Петра Гаряева

В тот момент, когда фантом ДНК был впервые зафиксирован, ученые решили, что сломалась аппаратура. Однако оказалось, что аппаратура была исправна, а произошло сенсационное открытие, которое подтвердило существующие верования о душе.
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