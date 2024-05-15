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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кирилл Князев о Гатиятулине в «Ак Барсе»: «Свободных тренеров с таким опытом на рынке было не так много. В его штабе нет случайных людей»

«У Казани полностью поменялся тренерский штаб. В первую очередь, это дополнительная ответственность для самих членов этого штаба, поскольку «Ак Барс» – клуб с большими амбициями, традициями и задачами.

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