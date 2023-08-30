В ЮЗАО город построит школу на 550 мест

Школу построят по адресу: улица Скобелевская, владение 46 (ЮЗАО). Об этом рассказала председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова.
Школу построят по адресу: улица Скобелевская, владение 46 (ЮЗАО). Об этом рассказала председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова.
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