В Англии фермер вырастил чеснок весом 2 кг и установил рекорд

Британский фермер вырастил гигантский чеснок весом два кг и установил рекорд, пишет Washington Post. В Англии 67-летний садовод Грэм Барратт из Глостера установил мировой рекорд, вырастив луковицу чеснока весом 1,75 кг и диаметром около 19 см.
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