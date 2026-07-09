В Англии фермер вырастил чеснок весом 2 кг и установил рекорд

Британский фермер вырастил гигантский чеснок весом два кг и установил рекорд, пишет Washington Post. В Англии 67-летний садовод Грэм Барратт из Глостера установил мировой рекорд, вырастив луковицу чеснока весом 1,75 кг и диаметром около 19 см.