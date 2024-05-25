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"Отказ от FGFA(он же Су-57) поставил Индию в тупик": В Нью-Дели уже поняли, что Пакистан получит самолёт 5-го поколения раньше, чем они

"Отказ от FGFA(он же Су-57) поставил Индию в тупик": В Нью-Дели уже поняли, что Пакистан получит самолёт 5-го поколения раньше, чем они

Сегодня 21K прочитали Добрый день, уважаемые читатели. Индия решила отказаться от участия в программе «Fifth Generation Fighter Aircraft» (FGFA), основанной на базе нашего новейшего истребителя 5-го поколения Су-57, ещё в апреле 2018 года.

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