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Владельцы судна, разрушившего мост в Балтиморе, выплатят компенсацию

Владельцы судна, разрушившего мост в Балтиморе, выплатят компенсацию

Две сингапурские компании, Grace Ocean и Synergy Marine, согласились выплатить более 100 миллионов долларов для разрешения иска, который выдвинуло правительство США после того, как их судно повредило мост в Балтиморе.

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