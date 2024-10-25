Владельцы судна, разрушившего мост в Балтиморе, выплатят компенсацию

Две сингапурские компании, Grace Ocean и Synergy Marine, согласились выплатить более 100 миллионов долларов для разрешения иска, который выдвинуло правительство США после того, как их судно повредило мост в Балтиморе.
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