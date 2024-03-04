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Военное обозрение

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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы для закупки оружия для Украины

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы для закупки оружия для Украины

Вариант с кражей российских денег активней всего проталкивают фон дер Ляйен и Боррель.

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